Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan; 'Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız"
13.04.2020 - 21:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan; 'Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız' dedi.
Etiketler : erdoğan,
696341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696341.aspx
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