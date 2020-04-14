Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aldığı istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından ilk açıklamasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” ifadesini kullandı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.” değerlendirmesine yer verdi.

Soylu, mesajında şunları kaydetti: “Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Süleyman Soylu, istifasını sunmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür etti. Telefon görüşmesinde Soylu’nun Devlet Bahçeli’ye, “hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği”, Bahçeli’nin de cevaben “devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini” ifade ettiği öğrenildi.

Soylu dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Bahçeli, Twitter’daki paylaşımında “Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz görevine kararlılıkla devamından yanadır” ifadelerini kullanmıştı.