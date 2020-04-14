Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Videoda eczanelerde maske temini sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi. Ayrıca vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonuna gönderilecek SMS kodunu beklemeleri istendi. Kod ulaşmamış kişilerin maske temini için evlerinden çıkmamaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığının başlattığı ücretsiz maske dağıtımından almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden talepte bulunup bakanlıktan gelecek SMS kodu ile eczanelere gidip maskelerini alabiliyor.