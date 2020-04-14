Videoda eczanelerde maske temini sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi. Ayrıca vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonuna gönderilecek SMS kodunu beklemeleri istendi. Kod ulaşmamış kişilerin maske temini için evlerinden çıkmamaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığının başlattığı ücretsiz maske dağıtımından almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden talepte bulunup bakanlıktan gelecek SMS kodu ile eczanelere gidip maskelerini alabiliyor.
Önemli uyarı: Mesaj gelmeden eczanelere gitmeyin
14.04.2020 - 05:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ücretsiz maske dağıtımı geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Türk Eczacıları Birliği, haftalık kişi başına beş adet maske temini uygulamasına ilişkin bilgilendirici bir video yayınladı.
Etiketler : maske dağıtımı,e devlet maske,
696414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696414.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER