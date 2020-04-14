Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da toplanacak
14.04.2020 - 09:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Kaynak: İHA
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696432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696432.aspx
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