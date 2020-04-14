Edilen bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kentin önemli noktalarında devriye görevi yaptı. Yunus timleri, Bursa'nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde eş zamanlı olarak yaptıkları uygulamada yoldan geçen vatandaşlara, 'evde kal' çağrısında bulundu. Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulunan yunus timleri, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve uzmanların uyarılarını da dikkate almalarını istedi. Ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi.
Yunus timinden caddelerde eş zamanlı 'evde kal' çağrısı
14.04.2020 - 22:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da, eş zamanlı olarak işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'evde kal' anonsu yaparak çağrıda bulundu.
Etiketler : yunus polis,bursa,
696613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696613.aspx
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