Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka sayısına ilişkin açıklama yaptı. Filyasyon'un önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Bu başarımız Filyasyon sayesinde oldu. Filyasyon, temas zincirinin taranmasıdır. Vaka artış hızının düşüşe geçmesini Filyasyon yöntemi ile sağladık. Bu yöntemi hiçbir ülke uygulayamadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan tespit ettiğimiz son vakaya kadar Filyasyon yöntemini uyguladık" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası filyasyon nedir? sorusunun yanıtı çok sayıda interner kullanıcısı tarafından araştırılmaya başlandı.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

BAKAN KOCA FİLYASYON UYGULAMASINI ANLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne karşı filyasyon çalışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Koca, şunları söyledi;

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.

Filyasyonda neler oluyor. Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor.

Filyason uygulaması soruya güçlübir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücvadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alcağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir.

Yeni bir tanı konduğuynda nasıl yapıyoruz. Hastanın detaylı bir hikayesini, kimle ne zaman görüştüğü yakınlarındaki insaların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişiden oluşan ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat zaman zarfında taramaktadırlar.

Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşılı ağ yeniden kurulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibin en yüksek %99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev almaktadır. Toplam 4600 ekibimiz bulunmaktadır.

Filyason çalışmamızın bir kısmı aile hekimleri tarafından yürütülüyor. Belirtilerin çıkıp çıkmadığı aile hekimleritarafından aratırılmaktadır. Sahip olduğumuz veri kaynağımızın bir kısmı aile hekimleri ile kurduğumuz bu ağdır. Filyasyon sağlam veri kaynağına ihtiyaç vardır.