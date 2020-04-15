İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.