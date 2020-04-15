İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
15.04.2020 - 01:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 01:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,operasyon,terörist,
696630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696630.aspx
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