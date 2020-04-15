Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyerek salgınla mücadelede gelinen aşamayı anlattı. Koca özetle şu bilgileri verdi:

∂ Ülkemizde koronavirüs vaka artış hızı dördüncü haftada azalmaya başladı. Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.

∂ Türkiye’nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil.

∂ Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir.

∂ Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip; salgının önünü kesmenin yolu bu. Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz.

∂ Türkiye genelinde ortalama üç kişiden oluşan filyasyon (Vakanın kaynağına ulaşmak) ekibi sayısı 4 bin 600’dür. Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96’sına ulaşıldı. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28’dir.

∂ İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 59,5’tur.