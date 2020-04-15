Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyerek salgınla mücadelede gelinen aşamayı anlattı. Koca özetle şu bilgileri verdi:
∂ Ülkemizde koronavirüs vaka artış hızı dördüncü haftada azalmaya başladı. Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.
∂ Türkiye’nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil.
∂ Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir.
∂ Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip; salgının önünü kesmenin yolu bu. Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz.
∂ Türkiye genelinde ortalama üç kişiden oluşan filyasyon (Vakanın kaynağına ulaşmak) ekibi sayısı 4 bin 600’dür. Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96’sına ulaşıldı. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28’dir.
∂ İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 59,5’tur.
Vaka artış hızımız düşmeye başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka artış hızının düşmeye başladığını ifade ederek tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirtti.
Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyerek salgınla mücadelede gelinen aşamayı anlattı. Koca özetle şu bilgileri verdi:
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