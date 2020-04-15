Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık “ Bu görüntüler kamuoyu gibi bizleri de oldukça rahatsız etmiştir. Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet gösterilmemiştir. Firma hakkında kusurlu davranışları sebebiyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca müşavir firma ve sorumlu personeller görevlerinden uzaklaştırılıp haklarında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca çalışmalar durduruldu. Jandarma, bölgede kum analizi yaptı.

“BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMAYACAK”

Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda Salda Gölü 7/24 kamera sistemiyle izlenecek. Görüntüleri internet üzerinden vatandaşların da takip edebileceğini belirten Bakan Kurum “Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda geleceğe en natürel hâliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun. Usulsüz vusul olmaz. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Göle bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak” ifadelerini kullandı. İHA