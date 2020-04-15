Şırnak/Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15.04.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak/Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : pkk,
696724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696724.aspx
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