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Bakan Pakdemirli: Av yasağı 15 Nisan tarihi itibariyle başladı
15.04.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek, av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl bir milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.
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696750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696750.aspx
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