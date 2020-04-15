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MSB: Hakurk’ta PKK'ya ait çok sayıda mühimmat imha edildi
15.04.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hakurk’ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar, ve 3 adet RPG-7 mühimmatı, EYP malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi."
Etiketler : MSB,
696791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696791.aspx
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