NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara’daki Bakanlık Karargahı’ndan katıldı. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.
Bakan Akar, video konferansla NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
15.04.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : NATO Savunma Bakanları Toplantısı,Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
696834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696834.aspx
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