NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara’daki Bakanlık Karargahı’ndan katıldı. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.