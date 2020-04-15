Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Demirci'nin taburcu edildiğini bildirdi.

Sonel, "Şu ana kadar Tunceli'de 7 pozitif vakamızdan iyileşen 4 hastamız geçen hafta taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci (70) amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor." bilgisini paylaştı.

"Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimize teşekkürler." ifadesini kullanan Sonel, "Evde Kal Tunceli" mesajı verdi.