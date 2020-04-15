Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 koronavirüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: