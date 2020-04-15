MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
MSB: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 1 asker şehit oldu
15.04.2020 - 23:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,Milli Eğitim Bakanlığı,
696885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696885.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER