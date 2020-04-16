Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

NG Araştırma şirketi, 10-13 Nisan 2020 tarihleri arasında 81 ilden 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımı ile online olarak koronavirüs araştırması yaptı. Çıkan sonuçlara göre, araştırmaya katılan her 5 kişiden 4’ü koronavirüsten korkuyor. Mart ayında yapılan araştırmada, koronavirüs konusunda yeterli bilgiye sahip olanların oranı yüzde 64 çıkarken, bu oran nisan ayındaki araştırmada yüzde 76’ya yükseldi. Salgının ilk bir aylık süreci içerisinde koronavirüs belirtilerini bildiğini belirtenlerin oranı da 96’dan yüzde 98’e çıktı. Korunma önlemlerini bilenlerin oranı da yüzde 90’dan yüzde 96’ya yükseldi.

EL YIKAMA ORANI DÜŞTÜ

Mart ayında ‘Sürekli ellerimi yıkıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 94’ten nisanda yüzde 89’a düştü. Bu durumun insanların evden çıkmamalarından kaynaklandığı belirtildi. Araştırmaya katılanlar arasında genel beklenti bu salgının 2 aydan önce kontrol altına alınamayacağı yönünde. Türkiye’de virüs konusunda alınan tedbirlerin yeterli olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 49 çıkarken, yüzde 44’ü ise tedbirleri yeterli buluyor. Katılımcıların yüzde 50’si test miktarını yeterli bulmazken, yüzde 35’i ise yeterli buluyor. Sağlık Bakanlığı ve uzmanların yaptığı ‘evde kal’ çağrılarına tam uyum ise yüzde 25 olarak gerçekleşti. Araştırmaya katılanların yüzde 25’i evden hiç çıkmadığını, yüzde 37’si zorunda kalmadıkça dışarı çıkmadığını dile getirdi. İşi sebebiyle mecburen dışarı çıkmak zorunda olanların oranı yüzde 17 olurken, gündelik hayatında hiç değişiklik yapmadan yaşamaya devam edenlerin oranı ise binde üç olarak gerçekleşti.

TÜRK HALKI YASAK İSTİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 77’si genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi. Bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 8 olurken kararsızların oranı ise yüzde 15 olarak gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, öncelikle 65 yaş üstü vatandaşlar için, sonrasında da 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı uygulamasını doğru bulanların oranı da yüzde 86.