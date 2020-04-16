Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teklifin dikkat çeken maddeleri şöyle:

∂ İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek.

∂ Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacak.

∂ Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce 3 ay süreyle ertelenebilecek.

∂ Hazine ve belediye taşınmazları ile Millî Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ait borçlar, KYK kredi borçları, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.

∂ Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’i dağıtılabilecek.

∂ 30 Eylül 2020’ye kadar el konulan ancak henüz tasfiyelik hâle gelmemiş tıbbi malzemeler, kurumlara tahsis edilebilecek.

∂ Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası verilecek.