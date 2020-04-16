Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Söz konusu suçlarda, hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli bulunması hâlinde, hizmet o kişiler tarafından verilecek.

YAZIN DA TELAFİ EĞİTİMİ OLABİLECEK

Diğer yandan, genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet gibi sebeplerle eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması hâlinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri için Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Yükseköğretim Kanunu’ndaki değişiklikle, açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Çalışmaları geçici durdurulan vakıf üniversitelerinin, eğitim-öğretim için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının tespiti hâlinde, faaliyet izni kaldırılacak.