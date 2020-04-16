Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta alçak terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Bütün dünya görüyor, bu dönemde bile alçaklıklarının sonu yok. Bu hainlerin kökünü kurutacağız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı
16.04.2020 - 07:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ta şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : şehit,mevlüt çavuşoğlu,
696939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696939.aspx
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