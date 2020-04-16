Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta alçak terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Bütün dünya görüyor, bu dönemde bile alçaklıklarının sonu yok. Bu hainlerin kökünü kurutacağız” ifadelerine yer verdi.