Saraç: "YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk"
Saraç: Bu, ülke için ilk
16.04.2020 - 09:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Saraç: "YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk"
Etiketler : saraç,
696963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696963.aspx
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