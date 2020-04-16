Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut dişi, balina dişi, fil dişi ve gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi.
Ankara'da operasyon! 1 milyon lira değerinde tespih ve değerli doğal taş ele geçirildi
16.04.2020 - 10:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut dişi, balina dişi, fil dişi ve gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,operasyon,
696979 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696979.aspx
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