MSB:"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır."
MSB'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış açıklaması
16.04.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır."
Etiketler : MSB,
697046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697046.aspx
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