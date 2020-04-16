İçişleri Bakanlığı: "Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı"
İçişleri Bakanlığından provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
16.04.2020 - 21:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı"
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
697124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697124.aspx
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