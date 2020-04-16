Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Tunuslu mevkidaşı er- Ray ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı er-Ray ile telefonda görüştü
16.04.2020 - 23:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
697144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697144.aspx
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