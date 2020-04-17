Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verildi.
Terhis sürelerinin 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
17.04.2020 - 01:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı.
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697155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697155.aspx
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