TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek. Karar, Genel Kurulun 86. birleşiminde alındı.
TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
17.04.2020 - 01:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 01:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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697156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697156.aspx
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