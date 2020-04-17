Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14:00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak
17.04.2020 - 08:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14:00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,Fahrettin Koca,
697204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697204.aspx
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