MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
17.04.2020 - 09:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,
697223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697223.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER