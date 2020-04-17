Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denetlemeler kapsamında Büyükçekmece'den Edirne istikametine doğru E-5 karayolu tek şeride düşürüldü.Tek şerit uygulamasından ötürü kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri tarafından tek tek durdurulana araç şoförlerine ve içerisinde bulunan yolculara koronavirüs önlemleri anlatıldı. Kurallara uyulması istenildi. Maskesi olmayanlara maske takmaları yönünde uyarılar yapıldı. Bazı araçlarda şoförün yanında bulunan yolcular arka koltuklara oturmaları sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. Minibüs ve halk otobüslerinde ise sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.

Öte yandan, denetlemeler havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzayan araç trafiği olduğu gözlendi.