Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Sahra'nın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini vurgulayan Akar "Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı (ventilatör) üretmek" dedi.

Bakan Akar, tamamen yerli ve millî imkânlarla üretilen cihazın tasarımında ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ederek "Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonu sağlayarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.