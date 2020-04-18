Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahliye operasyonunun başlatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, getirilen vatandaşların öncelikle koronavirüs bulgularının olup olmadığının belirleneceğini söyledi. Oktay “Bulguya rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınacak, rastlanmayanlar 62 ildeki toplam 26 bin kişi kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenlerin evlerine ulaştırılması AFAD tarafından yapılacak.” dedi.

THY’ye ait uçaklarla yapılacak operasyon kapsamında en fazla vatandaşın getirileceği ülke olan Almanya’dan 3 bin 269 kişi tahliye edilecek. Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1.632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere’den 1.559, Kuveyt’ten 1.463, Cezayir’den 1.200, Ukrayna’dan 863, Irak’tan 861, Fransa’dan 696, Azerbaycan’dan 662, Hollanda’dan 648, Kanada’dan 543, KKTC’den 540, Birleşik Arap Emîrliklerinden 538, Polonya 488, İspanya’dan 455, Rusya’dan 380, Kuzey Makedonya’dan 394, Kırgızistan’dan 352 ve İsviçre’den 341 kişi getirilecek.