Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18.04.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : PKK,Kuzey Irak,terörist,hava harekatı,
697480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697480.aspx
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