Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayat Eve Sığar uygulamasıyla birlikte halk artık bulundukları yerin risk haritasını, en yakın, eczaneyi, hastaneyi, koronaya dair son gelişmeleri bu uygulama ile öğrenebilecek. Bunu duyan vatandaşlar internette heyecanla "Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indrilir?" şeklinde aramalar yapmaya başladı. Peki Hayat eve Sığar uygulaması nasıl indiriliyor? Bu uygulamada neler var? İşte Hayat eve Sığar uygulaması ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.

"Corona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.

HASTANE, ECZANE, MARKET GİBİ YERLER DE GÖSTERİLİYOR

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor. Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

RİSKLİ KİŞİLERLE TEMAS EDİP ETMEDİĞİNİN GÖZLEMLENMESİ SAĞLANACAK

Evde kalmanın önemine dikkati çeken ve vatandaşların riskten korunmasına yardımcı olacak uygulamada, kısa süre sonra yeni özellikler de hizmete sunulacak.

Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi de sağlanacak.

Covid-19 hakkında faydalı bilgiler ve anlık uyarılarla bilgilendirilecek vatandaşlara, evlerinde kaldıkları günlerde psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.