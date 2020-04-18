Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz"
Bakan Çavuşoğlu: "Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz"
18.04.2020 - 21:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz"
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
697639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697639.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER