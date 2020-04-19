Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama her gün size sağlık bilginizi sorduğu gibi, ailem bölümüne dâhil ettiğiniz insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarı gönderecek. Kullanıcıların bluetoothunu açıp sokakta gezerken karşılaştıklarınızdan birisi daha sonra pozitif çıkarsa şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız diyecek. Risk puanı verecek, gerekirse teste gönderecek. Hatta ekli arkadaşlarında tehlike varsa şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebileceksiniz. Yetkililer, uygulamanın yüklenmesi gerektiğini bu sayede birçok şeyin takip altına alınacağını ve temas zincirinin kolayca bulunacağını ifade ediyor.