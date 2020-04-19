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Bakan Selçuk duyurdu! 2 milyon 300 bin haneye 1.000 TL yardım bugün başladı
19.04.2020 - 15:04 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan selçuk,
697814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697814.aspx
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