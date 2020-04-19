Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

600 haneli 1900 nüfuslu Akmescit köyünde yaşayan bir ailede yapılan tetkikler sonrasında Covid-19 bulgusuna rastlanması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Bugün köye giden 2 ambulans aynı aileden Ersen A., Zeynep A., Cemal A. ve Menşure A.’yı hastaneye götürürken, İl Hıfzısıhha ve Sağlık müdürlüğü kararı ile köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Akmescit (Zezerek) köyü muhtarı Fahrettin Kılıç, önümüzdeki 15 gün süreyle köye giriş çıkışların yasaklandığını söyledi. Bugün köye giriş çıkış yapılmaması için Bünyan Belediyesi tarafından köy giriş yolları kazılarak kapatıldı. Sadece acil durumlar için sadece bir yol açık bırakıldı.