Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığına konuyla ilgili yazı yazan Feyzioğlu, virüs sebebiyle adliyelerdeki iş yükünün en düşük seviyeye indiğini belirterek “Alınması mecburi olan bu olağanüstü tedbirler kalktığında adliyelerimizde ve icra dairelerinde muazzam bir iş yükünün oluşacağı açıktır. Eylül ayına kadarki dönemde millî ve dinî bayramlarımız da dikkate alındığında iş günlerine düşecek yoğunluğun çok fazla olacağı görülmektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca ramazan ayında avukatlara gelen iş sayısında da bir düşüş olduğuna dikkat çekilen yazıda, şu önerilere yer verildi: “Bütün bu sebeplerle 20 Temmuz - 1 Eylül 2020 tarihleri arasında adli tatil uygulaması da dikkate alındığında mayıs ortası veya haziran başı gibi tedbirler tedricen kaldırılsa bile yargının tam kapasiteyle çalışması eylül ayına kalacaktır. Teklifimiz bu seneye mahsus olarak geçici bir kanuni düzenleme yapılarak adli tatile girilmemesidir. Eğer mecburiyet görülüyor ise süre 15 günle sınırlı olmalıdır” söyledi.