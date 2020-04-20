Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim töreni düzenleniyor.

Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanesi bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmada, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacak"

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.

Bakan Koca, "Baykar tarafından üretilen yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibariyle kullanıma hazır hale gelmiştir" dedi.