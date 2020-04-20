Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularımız başladı. Başvurular aşağıdaki adresten yapılabilir. #BirlikteBaşaracağız https://turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu” dedi.