Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularımız başladı. Başvurular aşağıdaki adresten yapılabilir. #BirlikteBaşaracağız https://turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu” dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk: “3. Faz başvurularımız başladı”
20.04.2020 - 22:51 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Destek Program modülü üzerinde 3. Faz başvurularının başladığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk,
698096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698096.aspx
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