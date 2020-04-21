Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; “#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. #BirlikteBaşaracağız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak’tan ‘1 milyon yazılımcı’ açıklaması
21.04.2020 - 11:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; “#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. #BirlikteBaşaracağız” ifadelerine yer verdi.
Etiketler : Berat Albayrak,
698207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698207.aspx
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