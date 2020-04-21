Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tutulan verilerin paylaşımına ilişkin protokolün imzalandığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın bilgi teknolojilerinden maksimum fayda sağlayacak yöntemlerle kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına kesintisiz devam edildiğini aktardı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, ortak veri tabanı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuk, ''İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile bu kapsamda veri paylaşım protokolünün imzalandığını'' kaydetti.

Bakan Selçuk, protokolün 25 Kasım 2019'da yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nda yer alan faaliyetler kapsamında imzalandığını belirterek, "Protokol ile 6284 sayılı kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu ve 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler İl Müdürlüklerimiz ve ŞÖNİM'ler ile anlık olarak paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Selçuk, protokolün imzalanmasıyla birlikte jandarma bölgelerinde başvuruda bulunan mağdurlara ulaşma süresini kısaltmayı ve korumanın etkinliğini artırmayı hedeflediklerini de vurguladı.