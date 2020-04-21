MSB:"Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir."
5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
21.04.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,kara devriyesi,
698280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698280.aspx
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