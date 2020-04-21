Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte sosyal medya hesapları tespit edildi. Sağlık Bakanlığına ait “Sağlıklı Çözüm” başlıklı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz” denildi.

Bilim Kurulu üyelerinin sosyal medya hesapları da ilgili ekte kamuoyu ile paylaşıldı.