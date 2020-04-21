AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.10'da başladı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
21.04.2020 - 16:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı.
Etiketler : AK Parti MYK,
698349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698349.aspx
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