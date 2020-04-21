Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Covid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
21.04.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,macron,fransa,
698425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698425.aspx
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