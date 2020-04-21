Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Covid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.