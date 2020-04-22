Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı genelgeye göre, ramazanın başlayacak olması sebebiyle 21-22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. 23 ve 24 Nisan’da 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek olan market ve bakkallar, 25 ve 26 Nisan’da ise kapalı olacak.

EKMEK PLANLI DAĞITILACAK

Ramazan sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak günlerde, evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri ile ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak. Bu şekilde yapılacak planlama dışında, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek. Ayrıca kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile 50 kilometre için bir olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu faaliyet gösterebilecek.

UYMAYANA İŞLEM YAPILACAK

Hafta sonu gazeteler; gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak. Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacak. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

ÇİFTÇİLER SINIRLAMADAN MUAF TUTULACAK

Genelge kapsamında açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün veya malzemelerin nakliyesinde çalışanlar, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları ile otizm, down sendromu gibi ‘Özel İhtiyacı’ olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri ve tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler kısıtlamadan muaf tutulacaklar.