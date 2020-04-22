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Tarım Kredi Yem Fabrikası Temmuz ayı itibariyle hizmete alınacak
22.04.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Tire’de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz.”
Etiketler : bakan Pakdemirli,
698554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698554.aspx
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