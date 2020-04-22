Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayının öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde bugün marketler /süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik yoğun denetim gerçekleştirecek.