İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayının öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde bugün marketler /süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik yoğun denetim gerçekleştirecek.
İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğun denetim
22.04.2020 - 13:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayının öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde bugün marketler /süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik yoğun denetim gerçekleştirecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
698583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698583.aspx
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